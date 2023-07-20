росія обмежила пересування британських дипломатів

До міністерства закордонних справ росії викликали тимчасового повіреного у справах Великої Британії в рф і повідомили про обмеження пересування співробітників британських дипломатичних місій територією країни.

Про це повідомило МЗС рф на своєму сайті.

росія вводять обмеження у відповідь на "ворожі дії Лондона". Цими діями росія назвала нібито перешкоджання "нормальному функціонуванню" російських закордонних установ в Британії.

"Відтепер співробітники британських дипмісій будуть зобов'язані повідомляти за п'ять днів про будь-які плани поїздок за межі 120-кілометрової зони. Вимога стосується акредитованого персоналу посольства Великої Британії в москві за винятком посла, радника-посланника та завідувача консульським відділом, і Генерального консульства в Єкатеринбурзі за винятком генерального консула" - написано на сайті.

В рф заявили, що представнику Британії на зустрічі в МЗС також було заявлено про "неприпустимість підтримки терористичних акцій київського режиму".