росія обмежила пересування британських дипломатів
Про це повідомило МЗС рф на своєму сайті.
росія вводять обмеження у відповідь на "ворожі дії Лондона". Цими діями росія назвала нібито перешкоджання "нормальному функціонуванню" російських закордонних установ в Британії.
"Відтепер співробітники британських дипмісій будуть зобов'язані повідомляти за п'ять днів про будь-які плани поїздок за межі 120-кілометрової зони. Вимога стосується акредитованого персоналу посольства Великої Британії в москві за винятком посла, радника-посланника та завідувача консульським відділом, і Генерального консульства в Єкатеринбурзі за винятком генерального консула" - написано на сайті.
В рф заявили, що представнику Британії на зустрічі в МЗС також було заявлено про "неприпустимість підтримки терористичних акцій київського режиму".Сьогодні Британія ввела санкції проти росіян, пов'язаних з діяльністю ПВК "Вагнер" в Африці.