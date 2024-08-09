Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія обстріляла Костянтинівку: кількість загиблих зросла

09 серпня 2024, 14:18
росія обстріляла Костянтинівку: кількість загиблих зросла
Фото: alliance/dpa/D
Армія рф ударила по супермаркету.

Сьогодні, 9 серпня, російські війська обстріляли супермаркет у Костянтинівці Донецької області.

Кількість загиблих і поранених у Костянтинівці Донецької області різко зросла, повідомив  міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Наразі відомо про 10 загиблих і 53 поранених.

"Удар по Костянтинівці: 45 постраждалих, ліквідовано пожежу торговельного центру площею 1 тис. кв. м. На місці працюють оперативні служби: ДСНС, поліція із залученням підрозділу парамедиків. Загалом внаслідок російського обстрілу постраждали 45 осіб: 10 загинуло, ще 35 поранено. Також пошкоджено житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів", - йдеться в повідомленні.

В соцмережах пишуть, що армія рф поцілила по "Еко-маркету".

В цей же час Нова пошта повідомила, що загарбники влучили у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення їхньої пошти. 

У МВС додали, що вже відомо про 11 загиблих та 37 поранених. А в ДСНС повідомили про 44 поранених.

Останні матеріали

Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Політика
Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 13:41
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Політика
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 12:28
Політика
"До біса торпеди, повний вперед!" Як українці вирішили всіх здивувати і вразити – Том Купер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 23:05
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Політика
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 15:59
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 11:50
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Політика
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 09:32
Настав час зупинити просування угруповання
Cуспільство
Настав час зупинити просування угруповання "Центр" назавжди. Торецький напрямок потребує посилення – Том Купер
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 16:35
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється