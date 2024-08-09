Армія рф ударила по супермаркету.

Сьогодні, 9 серпня, російські війська обстріляли супермаркет у Костянтинівці Донецької області.

Кількість загиблих і поранених у Костянтинівці Донецької області різко зросла, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Наразі відомо про 10 загиблих і 53 поранених.

"Удар по Костянтинівці: 45 постраждалих, ліквідовано пожежу торговельного центру площею 1 тис. кв. м. На місці працюють оперативні служби: ДСНС, поліція із залученням підрозділу парамедиків. Загалом внаслідок російського обстрілу постраждали 45 осіб: 10 загинуло, ще 35 поранено. Також пошкоджено житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів", - йдеться в повідомленні.

В соцмережах пишуть, що армія рф поцілила по "Еко-маркету". В цей же час Нова пошта повідомила, що загарбники влучили у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення їхньої пошти.

У МВС додали, що вже відомо про 11 загиблих та 37 поранених. А в ДСНС повідомили про 44 поранених.