росія обстріляла румунське судно, яке прямувало в український порт

В ніч на понеділок зазнало ушкоджень румунське судно через обстріл росією українського дунайського порту Рені.

Інформацію сьогодні підтвердило румунське Міністерство закордонних справ.

Про це повідомляє HotNews.ro.

"Через представників Генерального консульства в Одесі, яке тимчасово працює у штаб-квартирі МЗС, здійснено розслідування інциденту з румунським судном в порту Рені", – повідомили у румунському зовнішньополітичному відомстві.

За попередньою інформацією, отриманою представниками румунського консульства від української влади, судно зазнало незначних пошкоджень і продовжило рейс.

Як зазначається, в результаті атак на українські порти на Дунаї жоден румунський громадянин не постраждав.