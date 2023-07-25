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росія обстріляла румунське судно, яке прямувало в український порт

25 липня 2023, 21:48
росія обстріляла румунське судно, яке прямувало в український порт
В ніч на понеділок зазнало ушкоджень румунське судно через обстріл росією українського дунайського порту Рені.

Інформацію сьогодні підтвердило румунське Міністерство закордонних справ. 

Про це повідомляє HotNews.ro.

"Через представників Генерального консульства в Одесі, яке тимчасово працює у штаб-квартирі МЗС, здійснено розслідування інциденту з румунським судном в порту Рені", – повідомили у румунському зовнішньополітичному відомстві.

За попередньою інформацією, отриманою представниками румунського консульства від української влади, судно зазнало незначних пошкоджень і продовжило рейс.

Як зазначається, в результаті атак на українські порти на Дунаї жоден румунський громадянин не постраждав.

РосіяРумуніясуднообстрілРені

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