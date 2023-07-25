росія обстріляла румунське судно, яке прямувало в український порт
Інформацію сьогодні підтвердило румунське Міністерство закордонних справ.
Про це повідомляє HotNews.ro.
"Через представників Генерального консульства в Одесі, яке тимчасово працює у штаб-квартирі МЗС, здійснено розслідування інциденту з румунським судном в порту Рені", – повідомили у румунському зовнішньополітичному відомстві.
За попередньою інформацією, отриманою представниками румунського консульства від української влади, судно зазнало незначних пошкоджень і продовжило рейс.
Як зазначається, в результаті атак на українські порти на Дунаї жоден румунський громадянин не постраждав.