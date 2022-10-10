ПОЛІТИКА НОВИНИПід час ранкових ракетних ударів по Києву в понеділок, 10 жовтня, було пошкоджено будівлю, де розміщений візовий відділ посольства Німеччини в Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія обстріляла візовий відділ Німецької амбасади
Зранку Зеленський мав розмову з канцлером Німеччини
Під час ранкових ракетних ударів по Києву в понеділок, 10 жовтня, було пошкоджено будівлю, де розміщений візовий відділ посольства Німеччини в Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини.
"Сьогодні вранці ракетним обстрілом була пошкоджена будівля у Києві, в якій також розміщений німецький візовий відділ. З початку агресивної війни росії ці приміщення не використовувалися нашим посольством. З нашими колегами у посольстві у Києві все гаразд", - зазначається у повідомленні у твіттері.
Нагадаємо, сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про скликання термінового засідання групи G7.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 10 2022 15:40 МЕДІА
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер
- путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон
СТАТТІ