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росія обстріляла візовий відділ Німецької амбасади

Зранку Зеленський мав розмову з канцлером Німеччини
Під час ранкових ракетних ударів по Києву в понеділок, 10 жовтня, було пошкоджено будівлю, де розміщений візовий відділ посольства Німеччини в Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини.
росія обстріляла візовий відділ Німецької амбасади

Під час ранкових ракетних ударів по Києву в понеділок, 10 жовтня, було пошкоджено будівлю, де розміщений візовий відділ посольства Німеччини в Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини.

"Сьогодні вранці ракетним обстрілом була пошкоджена будівля у Києві, в якій також розміщений німецький візовий відділ. З початку агресивної війни росії ці приміщення не використовувалися нашим посольством. З нашими колегами у посольстві у Києві все гаразд", - зазначається у повідомленні у твіттері.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про скликання термінового засідання групи G7.


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10 10 2022 15:40
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