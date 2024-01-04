Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія обстрілювала Україну балістичними ракетами, отриманими від КНДР – Білий дім

04 січня 2024, 21:57
росія обстрілювала Україну балістичними ракетами, отриманими від КНДР – Білий дім
Фото з відкритих джерел
За інформацією, отриманою американською розвідкою, нещодавно КНДР надала росії пускові установки і певну кількість балістичних ракет до них.
Під час останніх ракетних обстрілів України росія застосувала принаймні кілька балістичних ракет, отриманих від Північної Кореї в обхід міжнародних обмежень.

Про це заявив у четвер координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"У той час як росія продовжує здійснювати свої жорстокі атаки, Сполучені Штати мають нову інформацію про підтримку, яку росія отримує від третіх країн", - зазначив представник Білого дому.

Одна із цих країн – Північна Корея. Так, за інформацією, отриманою американською розвідкою, нещодавно КНДР надала росії пускові установки і певну кількість балістичних ракет до них.

"30 грудня 2023 року російські війська запустили принаймні одну із цих північнокорейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області", - поінформував Кірбі.

Крім того, за його словами, 2 січня росія запустила кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні під час нічної повітряної атаки. Представник адміністрації зазначив, що Сполучені Штати продовжують оцінювати наслідки застосування цих ракет.

У цьому контексті Кірбі показав схему, звідки в росії і по яких регіонах України здійснювалися запуски. За його словами, в США очікують, що російські сили на цьому не зупиняться та застосовуватимуть решту північнокорейських ракет, які мають дальність близько 900 км.

У обмін на свою підтримку Пхеньян хотів би отримати від росії іншу військову допомогу, в тому числі винищувачі, наземну бронетехніку, обладнання для ракетного виробництва та інші технології, зазначив представник Білого дому. Це, на його переконання, мало би значні наслідки для безпеки Корейського півострова.

КНДРбалістичні ракетивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Політика
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Переклад iPress – 04 січня 2024, 16:28
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Політика
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Переклад iPress – 04 січня 2024, 08:06
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Політика
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Переклад iPress – 03 січня 2024, 16:35
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Політика
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Переклад iPress – 03 січня 2024, 12:12
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Політика
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 03 січня 2024, 09:07
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Політика
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Переклад iPress – 02 січня 2024, 16:12
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2024, 12:23
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється