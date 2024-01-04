росія обстрілювала Україну балістичними ракетами, отриманими від КНДР – Білий дім

Під час останніх ракетних обстрілів України росія застосувала принаймні кілька балістичних ракет, отриманих від Північної Кореї в обхід міжнародних обмежень.

Про це заявив у четвер координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"У той час як росія продовжує здійснювати свої жорстокі атаки, Сполучені Штати мають нову інформацію про підтримку, яку росія отримує від третіх країн", - зазначив представник Білого дому.

Одна із цих країн – Північна Корея. Так, за інформацією, отриманою американською розвідкою, нещодавно КНДР надала росії пускові установки і певну кількість балістичних ракет до них.

"30 грудня 2023 року російські війська запустили принаймні одну із цих північнокорейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області", - поінформував Кірбі.

Крім того, за його словами, 2 січня росія запустила кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні під час нічної повітряної атаки. Представник адміністрації зазначив, що Сполучені Штати продовжують оцінювати наслідки застосування цих ракет.

У цьому контексті Кірбі показав схему, звідки в росії і по яких регіонах України здійснювалися запуски. За його словами, в США очікують, що російські сили на цьому не зупиняться та застосовуватимуть решту північнокорейських ракет, які мають дальність близько 900 км.