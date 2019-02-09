Росія очолила на місяць Раду безпеки ООН

Делегація Росії на місяць очолила Раду безпеки ООН.

"На вересень місяць головування в Раді безпеки переходить до делегації РФ", - повідомляє офіційний Twitter організації.

Згідно з розкладом, розміщеному на сайті Ради, в жовтні головувати буде ПАР, в листопаді - Великобританія, а в грудні - США.

Рада безпеки ООН - постійно діючий орган ООН, на який покладено функції з підтримання міжнародного миру та безпеки. До його складу входять п'ять постійних членів (РФ, США, Великобританія, Франція, Китай) і 10 непостійних (обираються Генеральною асамблеєю ООН по п'ять членів строком на два роки).