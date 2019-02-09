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Росія очолила на місяць Раду безпеки ООН
Головування РФ триватиме до жовтня
Фото: webtv.un.org
"На вересень місяць головування в Раді безпеки переходить до делегації РФ", - повідомляє офіційний Twitter організації.
Згідно з розкладом, розміщеному на сайті Ради, в жовтні головувати буде ПАР, в листопаді - Великобританія, а в грудні - США.
Рада безпеки ООН - постійно діючий орган ООН, на який покладено функції з підтримання міжнародного миру та безпеки. До його складу входять п'ять постійних членів (РФ, США, Великобританія, Франція, Китай) і 10 непостійних (обираються Генеральною асамблеєю ООН по п'ять членів строком на два роки).
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02 09 2019 15:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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