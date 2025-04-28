росія офіційно висунула свої умови для кінця війни

росія вимагає міжнародного визнання "російської приналежності" не лише Криму, але й усіх тимчасово окупованих територій.

Сьогодні, 28 квітня, кремль заявив, що для остаточного врегулювання "української кризи" має базуватися на двох основах - невступі України до НАТО та закріпленні її позаблокового статусу, а також визнання "територіальних реалій".

Про це заявив міністр закордонних справ рф Сергій Лавров в інтерв'ю газеті.

"Виходимо з того, що невступ Києва до НАТО, підтвердження ним свого нейтрального і позаблокового статусу відповідно до Декларації про державний суверенітет України 1990 року - одна з двох основ для остаточного врегульовання української кризи, яке б відповідало інтересам безпеки рф", - заявив Лавров.

За словами російського міністра, другою основою є подолання "наслідків правління" влади України з 2014 року, "включаючи дій щодо законодавчого та "фізичного винищення" всього російського - мови, ЗМІ, культури, традицій, канонічного православ'я".

"Імперативом є міжнародне визнання російської приналежності Криму, Севастополя, "ДНР", "ЛНР", Херсонщини та Запоріжжя. Усі зобов'язання Києва мають бути юридично закріплені, мати механізми забезпечення та мати безстроковий характер", - додав глава МЗС рф.

Він додав, що на порядку денному стоять завдання "демілітаризації і денацифікації України, скасування санкцій, судових позовів та ордерів на арешт, повернення "заморожених" на Заході російських активів".

"Ми також добиватимемося надійних гарантій безпеки Російської Федерації від загроз, які створюються ворожою діяльністю НАТО, Євросоюзу та їх окремих держав-членів на наших західних кордонах", - резюмував Лавров.