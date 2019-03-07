Росія офіційно вийшла з ядерного договору з США
Документ опубліковано на офіційному порталі правої інформації, повідомляє LB.ua.
Закон передбачає припинення дії договору. Згідно з документом, рішення про відновлення дії договору буде приймати президент РФ.
Закон набув чинності з моменту публікації.
Путін вніс цей закон у Держдуму 30 травня. Депутати прийняли його 16 червня, Рада Федерації - 26 червня.
Після остаточного розвалу ДРСМД в світі залишається єдиний договір про стратегічну ядерну безпеку - СНО-3.
Нагадаємо, що Росія призупинила виконання договору про РСМД на початку березня 2019 року. У лютому це зробив президент США Дональд Трамп, назвавши причиною порушення договору російською стороною.
У Вашингтоні і НАТО вважають, що РФ порушила ДРСМД створенням ракети 9М729, яка здатна пролетіти понад 500 кілометрів. Російські військові в свою чергу стверджують, що 9М729 не може подолати 500-кілометровий кордон.
Договір про РСМД був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу для світу, оскільки здатні досягти мети протягом декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його.
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