Росія офіційно вийшла з ядерного договору з США

Згідно з документом, рішення про відновлення дії договору буде приймати президент РФ

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про припинення участі Росії в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Документ опубліковано на офіційному порталі правої інформації, повідомляє LB.ua.

Закон передбачає припинення дії договору. Згідно з документом, рішення про відновлення дії договору буде приймати президент РФ.

Закон набув чинності з моменту публікації.

Путін вніс цей закон у Держдуму 30 травня. Депутати прийняли його 16 червня, Рада Федерації - 26 червня.

Після остаточного розвалу ДРСМД в світі залишається єдиний договір про стратегічну ядерну безпеку - СНО-3.

Нагадаємо, що Росія призупинила виконання договору про РСМД на початку березня 2019 року. У лютому це зробив президент США Дональд Трамп, назвавши причиною порушення договору російською стороною.

У Вашингтоні і НАТО вважають, що РФ порушила ДРСМД створенням ракети 9М729, яка здатна пролетіти понад 500 кілометрів. Російські військові в свою чергу стверджують, що 9М729 не може подолати 500-кілометровий кордон.

Договір про РСМД був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу для світу, оскільки здатні досягти мети протягом декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його.