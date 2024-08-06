росія оголосила молдовського дипломата персоною нон ґрата

російське МЗС оголосило протест тимчасового повіреному у справах Молдови через "недружні кроки офіційного Кишинева".

росія оголосила персоною нон грата одного співробітника посольства Молдови у рф у відповідь на таке рішення Молдови щодо російського посольства у Кишиневі.

Про це повідомляє пресслужба російського МЗС.

Зокрема, до Міністерства закордонних справ рф викликали тимчасового повіреного у справах Молдови Александра Кетрару та оголосили йому протест через "недружні кроки офіційного Кишинева".

Дипломату вручили ноту щодо визнання персоною нон грата одного співробітника посольства Молдови у росії.