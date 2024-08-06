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росія оголосила молдовського дипломата персоною нон ґрата

06 серпня 2024, 18:09
росія оголосила молдовського дипломата персоною нон ґрата
Фото: Reuters
російське МЗС оголосило протест тимчасового повіреному у справах Молдови через "недружні кроки офіційного Кишинева".

росія оголосила персоною нон грата одного співробітника посольства Молдови у рф у відповідь на таке рішення Молдови щодо російського посольства у Кишиневі.

Про це повідомляє пресслужба російського МЗС.

Зокрема, до Міністерства закордонних справ рф викликали тимчасового повіреного у справах Молдови Александра Кетрару та оголосили йому протест через "недружні кроки офіційного Кишинева". 
 
Дипломату вручили ноту щодо визнання персоною нон грата одного співробітника посольства Молдови у росії. 
 
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Молдови оголосило співробітника російського посольства персона нон грата. Йдеться про військового аташе дипломатичної місії.
 
Рішення про висилку було ухвалено на основі зібраної інформації та доказів, які свідчать про те, що російський дипломат займався діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом. Співробітник посольства росії, оголошений персоною нон ґрата, повинен був покинути країну.

 

війна в Україніперсона нон гратаросія окупанти

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