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росія оголосила про початок військових навчань на Балтійському морі

02 серпня 2023, 16:55
росія оголосила про початок військових навчань на Балтійському морі
Джерело: wikipedia
В Міноборони рф вказали, що ці навчання відбудуться "в оперативно важливому районі".

росія почала в акваторії Балтійського моря військово-морські навчання "Океанський щит-2023" за участю понад 30 кораблів та катерів, 20 суден, 30 літальних апаратів та близько 6000 військових.

Про це повідомили в Міноборони рф.

Під час військово-морських навчань "в оперативно важливому районі" росіяни планують перевірити злагодженість роботи штабів різного рівня з управління силами (військами). А ще - відпрацювати заходи щодо захисту морських комунікацій, перевезення військ та вантажів, заходи щодо оборони морського узбережжя.

Передбачається, що російські війська виконають понад 200 бойових вправ, зокрема і з практичним застосуванням зброї. В Міноборони рф запевнили, що після закінчення навчань кораблі здійснять міжфлотські переходи до пунктів постійного базування. На свої аеродроми повернеться і російська авіація.

Росіябалтійське моревійна в Українінавчання військовихросія окупанти

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