росія оголосила у розшук правнучку льотчика Валєрія Чкалова

Справу завели через дописи Богданової в соцмережах.

МВС росії оголосило у розшук активістку антивоєнного проекту Freedom Birds for Ukraine та правнучку радянського льотчика Валєрія Чкалова Дар'ю Богданову. Інформація про це з'явилась у базі розшуку відомства.

Про це пише "Медіазона".

Про те, що проти Богданової порушено кримінальну справу щодо закликів до тероризму (ч. 2 ст. 205.2 КК), раніше повідомив професійний донощик Віталій Бородін. Він написав скаргу на активістку, стверджуючи, що Богданова "виступала з антиросійськими заявами, збирала гроші для армії України" та "закликала завдати ядерного удару по москві".

Інформацію про порушення справи проти Богданової підтвердили джерела ТАСС та "РИА Новости" у правоохоронних органах.

Зокрема, співрозмовник ТАСС сказав, що справу завели через пости Богданової в соцмережах з "негативними висловлюваннями" про російську армію та "її інтерв'ю українському каналу, де вона заявляла, що по москві потрібно завдати ядерного удару". При цьому джерело "РИА Новости" стверджувало, що приводом для переслідування стало "інтерв'ю Богдановій журналістові Олегу Кашину".

Йдеться про випуск шоу "Ненавиджу тебе 2.0" на ютуб-каналі видання "Холод", в якому Богданова та Кашин сперечалися, чи можуть росіяни, які виступають проти війни, відправляти пожертвування Збройним силам України. У ході розмови Богданова заявила, що любить москву, але якщо без цього неможливо обійтися, треба стріляти по кремлю.

"Я обожнюю москву. Я там виросла і прожила найкращі роки свого життя. Я не хочу, щоб це красиве місто було зруйноване. Але якщо я знаю, що без цього неможливо обійтися, якщо цей режим неможливо знищити інакше, якщо доведеться стріляти по кремлю, по всіх наших улюблених будівлях. Я, звичайно, волію, щоб довбонули Луб'янку і на цьому все закінчилося. Я маю на увазі, звичайно ж, що перш за все потрібно знищити ось ці "центри прийняття рішень". Решта, мирні люди і так далі, мені їх буде дуже шкода. Але для нормалізації процесів у голові москвичам не заважає почути сирену повітряної тривоги", – говорила Богданова.