росія оголосила в розшук американського сенатора
29 травня 2023, 12:12
російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук американського сенатора Ліндсі Грема.
Раніше російські змі та політики приписали русофобські висловлювання.
Про це пише осійське пропагандистське видання "риа новости"
Картку про розшук опублікували в базі даних МВС росії.
"Ліндсі Грем розшукується за статтею КК", написано в базі.
Глава Слідчого комітету росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу нібито за фактом русофобських висловлювань американського сенатора Грема.