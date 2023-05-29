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росія оголосила в розшук американського сенатора

29 травня 2023, 12:12
росія оголосила в розшук американського сенатора
російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук американського сенатора Ліндсі Грема.

Раніше російські змі та політики приписали русофобські висловлювання.

Про це пише осійське пропагандистське видання "риа новости"

Картку про розшук опублікували в базі даних МВС росії.

"Ліндсі Грем розшукується за статтею КК", написано в базі.  

Глава Слідчого комітету росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу нібито за фактом русофобських висловлювань американського сенатора Грема.

Росіяамериканський сенаторгрем

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