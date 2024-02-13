росія оголосила в розшук прем'єрку Естонії та міністра культури Литви

Усе через знесення радянських пам'ятників.

Міністерство внутрішніх справ росії оголосило у розшук прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас та міністра культури Литви Симонаса Кайріса.



Про це йдеться на сайті "Медіазона".

У базі не зазначено, за якою статтею розшукують Кайріса та Каллас. Але, за даними "Медіазони", приводом стало знесення радянських пам'яток у республіках.



Раніше глава Слідчого комітету рф Олександр Бастрикін вимагав у підлеглих перевірити дії влади Естонії у зв'язку зі знесенням пам'ятника у вигляді танка Т-34 в естонському місті Нарва поблизу кордону з росією.

Крім Каллас і Кайріса, в базі розшуку опинилися понад сотня посадовців і політиків зі Східної Європи, проти яких порушили кримінальні справи після знесення радянських пам'яток у їхніх країнах. Серед них — 59 депутатів Сейму Латвії та 15 муніципальних депутатів з Риги, які ухвалювали рішення про знесення пам'ятників радянським солдатам.

Також у базі розшуку — депутати міських рад Клайпеди та Вільнюса в Литві, Луцька та Рівного в Україні, мер польського міста Валбжих тощо.