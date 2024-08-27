росія окупувала Птиче і просунулася біля восьми населених пунктів – DeepState

DeepState закликав звернути увагу на ситуацію навколо Новогродівки.

За даними аналітиків DeepState, окупаційні війська рф мають нові просування на російсько-українському фронті.

Про це йдеться у Telegram-каналі DeepState.

Вони поінформували про оновлення мапи бойових дій.

"Ворог окупував Птиче, а також просунувся біля Піщаного, Калинового, в Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях", - йдеться у повідомленні.

Аналітики вважають, що українське суспільство та відповідні органи мають звернути увагу "на те, що відбулося з Новогродівкою і те, що відбудеться з Селидовим".

"Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас", - додали вони.