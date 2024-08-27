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росія окупувала Птиче і просунулася біля восьми населених пунктів – DeepState

27 серпня 2024, 10:31
росія окупувала Птиче і просунулася біля восьми населених пунктів – DeepState
Фото: з вільного доступу
DeepState закликав звернути увагу на ситуацію навколо Новогродівки.
За даними аналітиків DeepState, окупаційні війська рф мають нові просування на російсько-українському фронті.
 
Про це йдеться у Telegram-каналі DeepState.
 
Вони поінформували про оновлення мапи бойових дій.
 
"Ворог окупував Птиче, а також просунувся біля Піщаного, Калинового, в Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях", - йдеться у повідомленні.
 
Аналітики вважають, що українське суспільство та відповідні органи мають звернути увагу "на те, що відбулося з Новогродівкою і те, що відбудеться з Селидовим".
 
"Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас", - додали вони.
окупаціявійна в Україніросія окупанти

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