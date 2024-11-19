Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія оновила ядерну доктрину.путін підписав відповідний указ

19 листопада 2024, 11:06
росія оновила ядерну доктрину.путін підписав відповідний указ
Фото: з вільного доступу
Ядерного удару можуть завдати навіть у відповідь на масову атаку дронів.

Президент росії владімір путін підписав указ про зміну ядерної доктрини Федерації. Тепер вона передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати "агресія проти рф та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави", а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Указ "Про затвердження Основ державної політики російської федерації в галузі ядерного стримування"  був опублікований 19 листопада та вже набув чинності.

Згідно з оновленою доктриною рф може застосувати ядерну зброю:

  • у відповідь на застосування проти неї та (або) її союзників ядерної та (або) інших видів зброї масового ураження
  • у разі агресії проти російської федерації та (або) Республіки білорусь як учасників Союзної держави із застосуванням звичайної зброї, що створює критичну загрозу їхньому суверенітету та (або) територіальної цілісності.
  • Умовами для застосування ядерної зброї рф є:
  • дані про атаку балістичних ракет;
  • застосування противником ядерної або іншої зброї по територіях та  військових об’єктах рф поза її межами;
  • дії противника щодо критично важливих об’єктів;
  • агресія проти рф чи рб із застосуванням звичайної зброї, якщо це несе загрозу суверенітету;
  • дані про зліт стратегічної та тактичної авіації, крилатих ракет, безпілотників та інших літальних апаратів в напрямку рф.

Рішення про застосування ядерної зброї прийматиме президент російської федерації, який може перед тим повідомити  міжнародні організації про готовність застосувати ядерну зброю або прийняте рішення про застосування ядерної зброї, а також факт її застосування.

війнаядерна зброяросія загроза

Останні матеріали

росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Політика
росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 12:25
Як вижити в умовах
Політика
Як вижити в умовах "олігархічної братви". 20 уроків для світу пост-правди – The Guardian
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 11:32
Українці продовжують успішно оборонятися. Тим часом росіяни на Курщині зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Українці продовжують успішно оборонятися. Тим часом росіяни на Курщині зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 07:14
Кінець
Політика
Кінець "системи Зеленського"? Навіть якщо вона дасть тріщину, Україна вистоїть – Том Купер
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 14:42
Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер
Політика
Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 11:51
Чи хочуть союзники перемоги України? Дехто в Європі бажає розповісти Україні, що для неї означає мир – Філліпс О'Брайен
Політика
Чи хочуть союзники перемоги України? Дехто в Європі бажає розповісти Україні, що для неї означає мир – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 08:44
Стратегія
Політика
Стратегія "Ставка" і "Тік-Ток стратегія". Хороші новини з Куп'янська – Том Купер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 15:18
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Політика
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 13:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється