росія оновила ядерну доктрину.путін підписав відповідний указ

Ядерного удару можуть завдати навіть у відповідь на масову атаку дронів.

Президент росії владімір путін підписав указ про зміну ядерної доктрини Федерації. Тепер вона передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати "агресія проти рф та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави", а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Указ "Про затвердження Основ державної політики російської федерації в галузі ядерного стримування" був опублікований 19 листопада та вже набув чинності.

Згідно з оновленою доктриною рф може застосувати ядерну зброю:

у відповідь на застосування проти неї та (або) її союзників ядерної та (або) інших видів зброї масового ураження

у разі агресії проти російської федерації та (або) Республіки білорусь як учасників Союзної держави із застосуванням звичайної зброї, що створює критичну загрозу їхньому суверенітету та (або) територіальної цілісності.

Умовами для застосування ядерної зброї рф є:

дані про атаку балістичних ракет;

застосування противником ядерної або іншої зброї по територіях та військових об’єктах рф поза її межами;

дії противника щодо критично важливих об’єктів;

агресія проти рф чи рб із застосуванням звичайної зброї, якщо це несе загрозу суверенітету;

дані про зліт стратегічної та тактичної авіації, крилатих ракет, безпілотників та інших літальних апаратів в напрямку рф.

Рішення про застосування ядерної зброї прийматиме президент російської федерації, який може перед тим повідомити міжнародні організації про готовність застосувати ядерну зброю або прийняте рішення про застосування ядерної зброї, а також факт її застосування.