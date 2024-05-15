росія організовувала антивоєнні мітинги у Німеччині для підриву підтримки України – Bloomberg

За словами європейських чиновників, для цього росія використовує одну з німецьких організацій.

Військова розвідка рф намагалася використати мирні демонстрації в Німеччині для впливу на громадську думку в країні та підриву підтримки України.

Про це повідомили європейські урядовці, які знайомі з цим питанням, пише агентство Bloomberg..

За словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, однією з організацій, на яку була спрямована діяльність підрозділу психологічних операцій 54777 ГРУ росії, є Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) та її фотопроект "Діти війни".

"Фотовиставка стартувала в Кельні в червні 2022 року, через кілька місяців після початку вторгнення росії в Україну, і на своєму вебсайті декларує, що має на меті привернути увагу до страждань дітей у зонах бойових дій. Організатори заявили, що виставка об'їздила такі міста, як Гамбург, Берлін і Франкфурт, а також була показана у Франції, Іспанії, Італії та Бельгії", - нагадали у матеріалі.

Європейські посадовці кажуть, що AKiZ використовує цю платформу для проведення кампанії проти Організації Північноатлантичного договору та закликів до припинення постачань озброєння в Україну.

Також AKiZ організовувала або ж брала участь у протестах та мітингах за мир, які проходили у кількох німецьких містах, серед яких Берлін та Рамштайн, де розташована штаб-квартира військово-повітряного командування НАТО. Проте немає доказів щодо того, що організація пов'язана з російською розвідкою.

Відомо, що цю агітаційну організацію очолює Оксана Вальтер, яка раніше відкидала критику про те, що вона узгоджує свої дії з проросійською пропагандою. В минулому році вона сказала в одному з інтерв'ю, що проект присвячений дітям та не представляє інтереси жодної країни.

"Окрім публікації контенту про протести і війну, AKiZ використовує свій вебсайт і канал TikTok для розміщення інформації про вакцини проти Covid-19 і уроки російської мови для дітей. На вебсайті організації також просуваються короткометражні фільми, "присвячені пам'яті дітей-жертв", які, за словами AKiZ, були вбиті в результаті українських операцій на Донбасі на сході України", - додали у Bloomberg.

Наразі ні організація, ні російське ГРУ ніяк не прокоментували таку інформацію.