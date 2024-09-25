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ПОЛІТИКА

росія оснащує дрони "Шахед" Starlink для розвідки та ударів по Україні

25 вересня 2024, 20:23
росія оснащує дрони
Видання стверджує, що один з дронів, який росіяни сьогодні вночі запустили по Україні, був оснащений Stralink.

росія оснастила дрони-камікадзе "Шахед" супутниковим зв'язком Starlink. Таким чином, ворог зможе використовувати безпілотники ще й для розвідки.

Про це повідомляє Defense Express.

Видання стверджує, що один з дронів, який росіяни сьогодні вночі запустили по Україні, був оснащений Stralink. Його збили українські захисники.

Журналісти показали відповідні фото, на яких можна побачити супутникову антену. На ній залишився серійний номер, що допоможе відстежити, як термінал потрапив до росії.

Як стверджує Defense Express, росіяни отримали широкий і потужний канал зворотного зв'язку з дроном, можливість передачі інформації з нього, а також зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Таким чином, "Шахед" перетворився на розвідувальний засіб.

Зокрема, ворог зможе передавати інформацію про позиції української протиповітряної оборони. При цьому якщо дрон також обладнають камерами, безпілотник зможе бити навіть по рухомим цілям.

Видання також пояснило, що росіяни вирішили розмістити Starlink саме на "Шахедах", оскільки дрон може літати на відстані близько 2000 кілометрів, а також має досить багато місця всередині фюзеляжу.

Керівник ЦПД Коваленко зазначив, що така інформація про "Шахеди" доводить, що росіяни використовують їх як розвідувальні дрони на далекі дистанції.

"Як ударні теж, але поодинокі зальоти "Шахедів", постійні намотування кіл здійснюються з розвідувальною метою", - уточнив він.

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