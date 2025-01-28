росія отримає гаубиці Koksan, якими КНДР планувала знищувати Сеул – The Telegraph
28 січня 2025, 09:35
Фото: з відкритих джерел
Пхеньян готує нову партію техніки, яка, за даними аналітиків, вже перебуває в дорозі.
Північна Корея планує передати росії понад 100 артилерійських систем для застосування на фронті. Ці системи спочатку створювалися для знищення військ Південної Кореї.
Про це пише The Telegraph.
170-мм гаубиці M1989 Koksan, одна з найбільш далекобійних артилерійських систем у світі, відомі як "гармати чучхе", були розроблені для обстрілів столиці Південної Кореї у разі військового конфлікту.
Начальник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що Пхеньян готується подвоїти кількість артилерійських систем, які вже були перекинуті до прикордонного Курського району. Нові поставки очікуються на тлі повідомлень про перегрупування північнокорейських військ, які були виведені з лінії фронту для відновлення, тоді як незабаром передбачається розгортання додаткових сил.
За словами генерала Буданова, за останні три місяці Кім Чен Ин передав росії щонайменше 120 артилерійських систем M1989 Koksan, а також 120 реактивних систем залпового вогню M1991. У розмові з виданням The Warzone він зазначив, що Пхеньян готує нову партію техніки, яка, за даними аналітиків, вже перебуває в дорозі.
M1989 Koksan — це самохідна установка вагою 40 тонн, яка вперше була представлена на військовому параді у 1989 році. Стандартні снаряди цих гармат дозволяють уражати цілі на відстані понад 40 км. Буданов зазначив, що північнокорейські інструктори навчають російських військових працювати з цією зброєю, яка вже використовується в бойових умовах.
Як пише The Telegraph, наприкінці грудня було зафіксовано перевезення потягом щонайменше 10 гаубиць M1989 Koksan до росії. До 7 січня ці установки, ймовірно, прибули до Курської області, де їх помітили на полі бою. На одному з відео північнокорейський солдат назвав артилерійську систему "подарунком" від Кіма для своїх військових за кордоном.
Північна Корея володіє значними запасами артилерії та боєприпасів, які історично накопичувались для ймовірного конфлікту з Південною Кореєю. Наприкінці жовтня КНДР відправила 11 000 військовослужбовців до росії, щоб підтримати її війська у прикордонному Курському районі після серпневого українського вторгнення.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що Пхеньян готується до подальшого перекидання військ до росії. За даними американських офіційних осіб, нові підкріплення можуть прибути протягом двох місяців.