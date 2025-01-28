росія отримає гаубиці Koksan, якими КНДР планувала знищувати Сеул – The Telegraph

Пхеньян готує нову партію техніки, яка, за даними аналітиків, вже перебуває в дорозі.

Північна Корея планує передати росії понад 100 артилерійських систем для застосування на фронті. Ці системи спочатку створювалися для знищення військ Південної Кореї.

Про це пише The Telegraph.

170-мм гаубиці M1989 Koksan, одна з найбільш далекобійних артилерійських систем у світі, відомі як "гармати чучхе", були розроблені для обстрілів столиці Південної Кореї у разі військового конфлікту.

Начальник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що Пхеньян готується подвоїти кількість артилерійських систем, які вже були перекинуті до прикордонного Курського району. Нові поставки очікуються на тлі повідомлень про перегрупування північнокорейських військ, які були виведені з лінії фронту для відновлення, тоді як незабаром передбачається розгортання додаткових сил.