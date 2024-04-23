росія отримає прибуток, оскільки "Сбербанк" виплатить $8 мільярдів у вигляді дивідендів

Рекордні прибутки кредитора поповнять державну скарбницю та сприятимуть фінансуванню війни в Україні.

російський державний кредитор "Сбєрбанк" виплатить $8 млрд дивідендів після того, як минулого року отримав найбільший в історії прибуток, що свідчить про відновлення банківського сектору країни, попри західні санкції. Виплата найбільшого російського банку становить половину його прибутку за 2023 рік, заявив сьогодні 23 квітня голова правління Герман Греф.

Про це пише Financial Times.

Виплата підкреслює, як російський банківський сектор відновився після першої хвилі західних санкцій, залишаючись одним з важливих джерел неенергетичних доходів росії. Ізольовані від світових ринків капіталу, російські кредитори отримали вигоду від зростання іпотечного та корпоративного кредитування, підтримуваного урядом, оскільки російська економіка воєнного часу стимулювала попит на фінансування.

У рублях дивіденди "Сбєрбанку" за 2023 рік на 30% перевищують дивіденди за попередній рік, коли він виплатив 565 млрд рублів, що на той час також було рекордним показником. Голова правління "Сбєрбанку" Греф каже, що близько 17% акціонерів "Сбєрбанку" отримають загалом близько 130 млрд рублів на рахунки "типу С" — спеціальні рахунки, на які західні інвестори можуть отримувати прибутки з росії, чи то від акцій, чи то від бізнес-операцій в країні. Однак Греф додав, що 2024 рік буде "значно складнішим" для російського банківського сектору, оскільки регуляторні вимоги посилюються, а попит на кредити зменшиться.