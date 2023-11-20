росія отримала з Чехії важливі деталі для Мі-8, залучивши посередників

росія отримала з Чехії важливі запчастини для своїх вертольотів Мі-8, оминаючи санкції.

Для схеми країна-агресор залучила компанії з Індії (Space Era Materials And Processes, Deep Engineering) та Казахстану ("Авіаремонтний завод №405").

За даними голландського сайту Oryx, росія втратила щонайменше 106 гелікоптерів під час повномасштабної війни в Україні. Двадцять два з них або кожен п'ятий — це транспортний вертоліт Мі-8.

Щоб відремонтувати ці гелікоптери та виготовити нові, росії потрібні комплектуючі. Найважливіша силова установка, необхідна для запуску головного двигуна вертольота, в росії не виробляється, лише у Чехії. Ці деталі виготовляє PBS Velka Bites. Компанія до 24 лютого 2022 року поставила до росії продукцію на 122 мільйони доларів, включаючи енергоблоки Safir. Опісля імпорт зупинився. Тоді рф використала перевірену схему.

За даними індійської експортної компанії Export Genius, у 2022-2023 роках Space Era (Індія) поставила Казанському вертолітному заводу 20 одиниць силових установок на суму 8,5 млн. доларів. Аналітики Trap Aggressor виявили, що керівництво Space Era має тісні зв'язки з росією, що потенційно вказує на те, що москва використовує індійську компанію для постачання запчастин для гелікоптерів.

Під час розслідування з'явилося ім'я Костянтина Бочарова, якого Міністерство з корпоративних справ Індії називає одним із директорів індійської компанії. Бочаров раніше очолював російську фірму "Аерокосмічне обладнання". Крім того, генеральний директор Space Era Ачал Шарма також співпрацював із росією, перш ніж приєднатися до компанії.

Міцні зв'язки з російським ВПК має і авіаремонтний завод № 405 в Казахстані, який отримав від PBS силові установки Мі-8, а опісля реекспортував їх до країни-агресора.

Щодо Deep Engineering, то ця фірма спеціалізується на обслуговуванні літаків та вертольотів. У 2022 році чеська PBS Velka Bites та індійська Deep Engineering підписали контракт на технічне обслуговування вертольотів ВПС Індії.

За даними Export Genius про індійський імпорт, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну чеська компанія здійснила 65 поставок для Deep Engineering на загальну суму $14 млн. Більшість із них включали запасні частини для вертольотів серії Мі. Скільки продукції призначалося для перепродажу російським споживачам - невідомо.

У відповідь розслідування компанія PBS заявила, що розпочала внутрішнє розслідування реекспорту її продукції до росії індійськими та казахстанськими клієнтами.