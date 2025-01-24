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росія отримала нове озброєння від Північної Кореї

24 січня 2025, 09:35
росія отримала нове озброєння від Північної Кореї
Фото: з відкритих джерел
Ідеться про замасковані ракетні установки
КНДР відправила до росії ракетні пускові установки, які сховала у цивільних вантажівках, що змусить ЗСУ ще менше вагатись, чи завдавати ударів по цивільних автомобілях.
 
Про це пише Forbes.
 
Зазначається, що нещодавно вантажівка, обладнана пусковою установкою, з'явилася в Курській області. Вона оснащена 12 готовими до запуску 122-міліметровими ракетами. Кожна з них має дальність польоту близько 30,5 км.
 
Видання зазначає, що приховування пускових установок у цивільних вантажівках може допомогти цим вантажівкам зайняти позицію перед раптовим нападом на непідготовленого супротивника. Але це не допоможе їм уникнути української артилерії і безпілотників на полі бою, де російські полки вже використовують багато тисяч цивільних транспортних засобів у військових цілях.
 
"Українці рідко коли вагаються підривати цивільні автомобілі, які вони знаходять поблизу лінії фронту. Тепер, коли вони знають, що північнокорейці ховають ракети у вантажних автомобілях, вони не вагатимуться ще менше", – йдеться в повідомленні.
 
Водночас зазначається, що пускові установки, заховані у вантажівках, ймовірно, не матимуть великого значення в битві за Курську область через те, що вона базується на неприхованій північнокорейській пусковій установці БМ-21, яка "має нижчу точність, ніж звичайна артилерія, і не може бути використана в ситуаціях, які вимагають точної точності".
КНДРвійна в Україніросія окупанти

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