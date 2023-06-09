росія отримала від Ірану сотні бойових безпілотників – Білий дім

Застосування іранських дронів-камікадзе проти України свідчать про поглиблення російсько-іранського військового партнерства.

Бойові безпілотники іранського виробництва були переправлені через Каспійське море, а потім використані російськими військами проти України. Мова йде про сотні таких БпЛА.

Про це заявив у п’ятницю, 9 червня, речник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

“Останніми тижнями росія використовувала іранські БПЛА, щоб завдати ударів по Києву та тероризувати українське населення, і російсько-іранське військове партнерство, схоже, поглиблюється”, - йдеться у його заяві.

Кірбі також сказав, що США мають інформацію про те, що росія отримує від Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва безпілотників, який може повністю запрацювати на початку 2024 року.

“Ми публікуємо супутникові знімки запланованого розташування цього заводу з виробництва БПЛА в російській особливій економічній зоні Алабуга”, — сказав він.

За словами Кірбі, співпраця у військовій сфері між Іраном і росією відбувається в обох напрямках, зокрема Іран вимагав від Росії військового обладнання на мільярди доларів, включаючи гелікоптери та радари.

“росія пропонувала Ірану безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, зокрема щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони”, — сказав він.

Кірбі наголосив, що таке повномасштабне оборонне партнерство “завдає шкоди Україні, сусідам Ірану та міжнародному співтовариству”.

“Ми продовжуємо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб викрити та зруйнувати цю діяльність, у тому числі шляхом надання інформації громадськості – і ми готові зробити більше”, - попередив речник Білого дому.

Кірбі нагадав, що передача дронів є порушенням правил ООН, і США будуть прагнути притягнути обидві країни до відповідальності.

"Ми продовжимо вводити санкції проти суб'єктів, причетних до передачі іранської військової техніки росії для використання в Україні", - сказав він.

Речник Білого дому, що США прагнуть “допомогти компаніям та іншим урядам краще зрозуміти ризики, пов’язані з іранською програмою БПЛА та незаконною практикою, яку Іран використовує для закупівлі компонентів для неї”.