росія отримує бронетехніку від виробника з ОАЕ – ЗМІ

Наразі незрозуміло, чи була бронетехніка придбана безпосередньо у Streit Group або закуплена через третю країну.

російські окупаційні війська отримали нову партію бронетехніки виробництва Streit Group.

Як повідомляє військово-технічний портал Defence Blog, це підтверджують нещодавні відеоматеріали, поширені у Telegram.

"Імовірно, для ЗС рф була закуплена партія різноманітної бронетехніки невідомого походження на базі Toyota Land Cruiser. Ці броньовики можуть бути з ОАЕ чи Південної Африки", - зазначив один із відомих російських мілблогерів "Военный осведомитель".

На відео можна побачити понад 20 автомобілів на базі модифікованих платформ Toyota Land Cruiser і Ford F-550. Йдеться про моделі Spartan SUT, Cobra і Cougar від виробника Streit Group з ОАЕ.

Наразі незрозуміло, чи була бронетехніка придбана безпосередньо у Streit Group або закуплена через третю країну. Однак ця компанія раніше продавала свої машини в різні країни і рекламувала їх на міжнародних оборонних виставках.

Нова поставка доповнює ряд бронетехніки, яка, як відомо, є на озброєнні російської армії. Зазначається, що Streit Group має досвід постачання модифікованих броньованих машин для таких приватних військових підрядників, як Wagner Group. У минулому компанія співпрацювала з російською ВПК, розробляючи для "вагнерівців" у зонах конфлікту броньовані машини "Кондор"/ВПК-Урал.

"Хоча подробиць про останню поставку мало, ця ситуація підкреслює триваючі складності на ринку зброї на тлі санкцій і глобальної політики контролю над зброєю", - додає Defence Blog.