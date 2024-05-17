росія отримує снайперські гвинтівки австрійського виробництва

Від початку повномасштабного вторгнення до росії, в обхід санкцій, було ввезено щонайменше 169 австрійських гвинтівок і пістолетів Steyr Mannlicher, які використовуються у війні проти України.

Про це повідомляє латиське інтернет-видання The Insider.

"За два роки війни в росію завезли щонайменше 169 гвинтівок і пістолетів Steyr Mannlicher виробництва Австрії. Цю зброю активно застосовують на війні проти України. Як з'ясував The Insider, тільки в лютому 2024 року російські компанії отримали 11 снайперських гвинтівок. Австрійська зброя продовжує надходити в росію, незважаючи на санкції Євросоюзу і на те, що Австрія дотримується нейтралітету, яким виправдовує відмову від офіційних поставок зброї Україні", - пише видання.

З лютого цього року The Insider опублікував вже кілька розслідувань, присвячених контрабанді європейської та американської стрілецької зброї до рф.

російські імпортери за час війни отримали понад 15 тисяч одиниць зброї, від пістолетів і мисливських рушниць до снайперських гвинтівок. І якщо імпортні пістолети і карабіни не так часто зустрічаються на фронті, то "австрійські гвинтівки Steyr Mannlicher зберігають свою популярність у снайперів як російської армії, так і силових структур".

"Гвинтівки Steyr Mannlicher використовують снайпери ФСО, які відповідають за безпеку Володимира Путіна, російські найманці в Сирії та Лівії, морпіхи, які воюють в Україні. The Insider вдалося підтвердити за відкритими даними, що австрійські гвинтівки використовують снайпери як мінімум у п'яти різних бригадах в офіційних підрозділах російської армії", - написано в матеріалі.

Останній матеріал про використання гвинтівок Steyr Mannlicher SSG російськими військами, яка була знайдена The Insider у відкритих джерелах вийшла 30 квітня цього року.

"В червні 2014 року у відповідь на анексію Криму Євросоюз запровадив експортні обмеження на постачання зброї в рф. Обговорюване раніше питання про локалізацію виробництва Steyr Mannlicher в рф за австрійською ліцензією закрили, проте постачання готових гвинтівок не припинили. російським одержувачем Steyr Mannlicher стала компанія, пов'язана з австрійським заводом", - пише The Insider.

Найбільшим імпортером цих гвинтівок є ТОВ "Збройовий салон "Арсенал", згідно з митними даними, ця фірма до 2018 року отримувала гвинтівки Steyr Mannlicher безпосередньо від виробника та за час співпраці ввезла 19 838 кг продукції.

Проте в лютому цього року ТОВ "Арсенал" отримало нову партію з 11 гвинтівок Steyr Mannlicher калібру .338 Lapua Magnum. На сайті "Арсеналу" на момент публікації було вказано наявність понад 20 різних моделей Mannlicher, від мисливських рушниць до снайперських гвинтівок.

Ще дві компанії, які завозять зброю австрійського виробника - ТОВ "Хантер-Ру" і ТОВ "Тест-Оружие". У березні 2022 року компанія "Хантер-Ру" завезла 20 гвинтівок Steyr Mannlicher SSG 08 калібру .338 LM. Згідно з митними даними, логістичним посередником виступила кіпрська компанія Constantinides Philippos Trading Co Ltd, яку влада Великої Британії підозрює в поставках у Північну Корею. Компанія "Тест-Оружие" у липні 2023 року завезла 65 пістолетів Steyr A2 MF калібру 9 мм.

В австрійській компанії Steyr Arms запевнили в коментарі, що після початку російського повномасштабного вторгнення рф в Україну зброя її виробництва до кремля офіційно не постачалася, а до цього співпраця була зі згаданим "Арсеналом".