росія отримує тисячі китайських дронів для війни проти України – Bloomberg

росія активно використовує співпрацю з китайськими компаніями, щоб обійти західні санкції та забезпечити виробництво дронів, які застосовуються проти України.

Документи, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, зокрема службові записки російської компанії "Аеро-ХІТ" та її листування з урядовцями рф це доводять.

Компанія "Аеро-ХІТ", яка базується поблизу аеропорту в Хабаровську, за підтримки держави розгорнула масштабне виробництво дронів. Вже цього року вона планує випускати до 10 тисяч апаратів щомісяця.

Частину цих безпілотників, зокрема FPV-дрони "Велес", активно застосовують для атак на українські позиції у Херсонській області. За даними американського Мінфіну, дрони "Велес" використовуються російськими військами для ударів по цілях в Україні.

Санкції проти компанії були запроваджені ще у 2023 році, але "Аеро-ХІТ" продовжує працювати і розширювати виробництво. Документи свідчать, що з початку 2023 року інженери "Аеро-ХІТ" співпрацюють з китайськими фахівцями з компанії Autel над локалізацією виробництва дронів моделі Autel EVO Max 4T.

Ця модель була створена для цивільного використання, але виявилася ефективною в бойових умовах - зокрема, через стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Контакти між "Аеро-ХІТ" та Autel були тимчасово призупинені через санкції, але вже з кінця 2024 року відновлені. З травня 2025 року сторони ведуть переговори про повну локалізацію виробництва китайського дрону в росії. У документах також зазначається, що ціна одного апарата складатиме 650 тисяч рублів, а річне виробництво планується на рівні 30 тисяч одиниць.

Як свідчить розслідування Bloomberg, росія використовує заплутані логістичні ланцюги та підставні компанії, аби доставляти китайські технології до військових. У схемах беруть участь підприємства, що формально працюють у сфері сільського господарства, перевезення морепродуктів або авіаційного харчування.

У червні 2025 року "Аеро-ХІТ" звернулася до Міноборони рф з проханням надати фінансування для масштабування виробництва та подальшої інтеграції дронів з російськими IT-системами. Наразі неясно, чи знає уряд Китаю про цей проєкт. У Пекіні стверджують, що не постачають летальну зброю жодній зі сторін і контролюють експорт товарів подвійного призначення. Водночас, як зазначає Bloomberg, попри обмеження, деякі китайські компанії відмовилися від контрактів з рф, але їх місце зайняли інші постачальники.