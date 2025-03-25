росія озвучила свої підсумки зустрічі зі США

росія хоче, щоб спочатку було послаблено санкції, а вже потім набуде чинності перемир'я на морі.

росія зажадала зняти з неї санкції, що зачіпають сільськогосподарський сектор, як умову для перемир'я на морі. Також росіяни хочуть оглядати торгові судна, що йдуть в українські порти. Ці умови нібито були узгоджені на переговорах делегацій США і рф в Ер-Ріяді.

Про це повідомляє пресслужба кремля.

У заяві йдеться, що "російська та американська сторони домовилися забезпечити реалізацію Чорноморської ініціативи", яка передбачає безпеку судноплавства в Чорному морі, незастосування сили і "недопущення використання комерційних суден у військових цілях за організації належних заходів контролю шляхом огляду таких суден".

Також, за заявою кремля, сторони домовилися, що США "сприятимуть" поверненню російської сільгосппродукції та добрив на світовий ринок, "зниженню вартості страхування" морських перевезень.

Однак усе вищевикладене набуде чинності тільки після того, як буде знято санкції з російських виробників продовольства (зокрема, рибопродукції) і добрив, а також із "Россельхозбанка" та інших фінансових організацій, через які оплачуються поставки цієї продукції. Також у кремлі кажуть, що мають бути зняті санкції зі страхових компаній, суден і портів, задіяних у цій торгівлі. Крім того, рф розраховує на зняття обмежень на постачання в рф західної сільгосптехніки та інших товарів, задіяних у виробництві продовольства і добрив. У заяві кремля сказано, що рф і США "погодилися розробити заходи щодо реалізації домовленостей" про заборону ударів по об'єктах енергетики строком на 30 днів, починаючи з 18 березня. При цьому передбачено можливість продовжити термін дії домовленості, так само як і можливість виходу з домовленості "в разі її недотримання однією зі сторін".

рф і США "вітають добрі послуги" третіх країн щодо сприяння реалізації перерахованих вище домовленостей.

"росія і США продовжать роботу з досягнення міцного і тривалого миру", - наголошується в заяві кремля.