росія перебуває в постійному наступі вже протягом кількох місяців – Зеленський
15 травня 2025, 18:11
Президент підтвердив наступальні дії окупантів.
росія перебуває в постійному наступі, це відбувається вже протягом декількох місяців.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Анкарі після зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
Він наголосив, що наступ ворог почав на всіх напрямках. Насамперед – на Сумському, де зосередила близько 67 000 військових.
CNN повідомила, що росія накопичила сили для нового наступу проти України. За даними джерел медіа, росіяни прагнуть захопити більше території на сході.