Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія передає КНДР не лише озброєння, а й доступ до технологій

28 липня 2025, 16:09
росія передає КНДР не лише озброєння, а й доступ до технологій
Фото: з відкритих джерел
Зокрема, рф передає Північній Кореї сучасне озброєння, включно з танками, артилерією і безпілотниками.
росія передає Північній Кореї сучасне озброєння і допомагає у виробництві снарядів і ударних дронів.
 
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).
 
Зазначають, що рф і Північна Корея продовжують зміцнювати військово-технічне співробітництво. Зокрема, москва передає Пхеньяну сучасне озброєння, включно з танками, артилерією і безпілотниками, а також посилює протиповітряну оборону КНДР.
 
Крім цього, у розвідці розповіли, що Північна Корея отримує ракети і бойові літаки, серед яких МіГ-29 і Су-27.
 
Також рф забезпечує КНДР доступ до електроніки, ракетних технологій, обладнання для вироблення газу з вугілля і газових турбін. У розвідці також повідомили, що москва допомогла Пхеньяну в будівництві нових заводів із виробництва снарядів і дронів. Також північнокорейські робітники проходять стажування на заводі зі складання "Шахедів" в Алабузі. Є дані і про постачання Пхеньяну паливно-мастильних матеріалів.
війна в УкраїніКНДР росіяросія окупанти

Останні матеріали

Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Політика
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 28 липня 2025, 14:45
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2025, 07:45
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Політика
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 липня 2025, 23:26
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється