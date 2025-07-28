росія передає КНДР не лише озброєння, а й доступ до технологій

Зокрема, рф передає Північній Кореї сучасне озброєння, включно з танками, артилерією і безпілотниками.

росія передає Північній Кореї сучасне озброєння і допомагає у виробництві снарядів і ударних дронів.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

Зазначають, що рф і Північна Корея продовжують зміцнювати військово-технічне співробітництво. Зокрема, москва передає Пхеньяну сучасне озброєння, включно з танками, артилерією і безпілотниками, а також посилює протиповітряну оборону КНДР.

Крім цього, у розвідці розповіли, що Північна Корея отримує ракети і бойові літаки, серед яких МіГ-29 і Су-27.

Також рф забезпечує КНДР доступ до електроніки, ракетних технологій, обладнання для вироблення газу з вугілля і газових турбін. У розвідці також повідомили, що москва допомогла Пхеньяну в будівництві нових заводів із виробництва снарядів і дронів. Також північнокорейські робітники проходять стажування на заводі зі складання "Шахедів" в Алабузі. Є дані і про постачання Пхеньяну паливно-мастильних матеріалів.