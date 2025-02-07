росія перегруповує війська після наступу на Донеччині – розвідка Естонії

Упродовж останнього тижня російські війська зменшили кількість обстрілів, що свідчить про їхню реорганізацію.

росія почала реорганізацію своїх сил після захоплення кількох населених пунктів у Донецькій області.

Про це заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

За його словами, упродовж останнього тижня російські війська зменшили кількість обстрілів, що свідчить про їхню реорганізацію. Після захоплення Великої Новосілки та Курахового армія рф відновлює свої підрозділи та готується до подальших дій.

Основний напрямок російського наступу залишається незмінним – район міста Покровськ. Там окупанти за останні сім днів просунулися на площі близько 10 квадратних кілометрів. Водночас Ківісельг вважає можливим, що найближчим часом рф перекине додаткові сили, щоб ізолювати Покровськ, відрізавши шляхи постачання.

За словами естонського військового, головною подією минулого тижня став масований удар рф по цілях в Україні 1 лютого. Для атаки були задіяні стратегічні бомбардувальники, ракети "Калібр", "Іскандер" та інші засоби.

Водночас Україна продовжує завдавати ударів по ключових об'єктах інфраструктури росії, зокрема нафтопереробних заводах, що зменшує фінансові потоки рф для ведення війни.

Ківісельг також повідомив, що в Курській області перебувають північнокорейські підрозділи, які проходять поповнення. Це призвело до зниження активності російських військ у регіоні, чим скористалися ЗСУ. За відкритими даними, 6 лютого українські сили захопили нові населені пункти та райони, особливо на південний схід від Суджі.

Наступ на Куп'янському напрямку

росія продовжує атаки на північних та центральних ділянках фронту. У районі Куп’янська російським військам вдалося утримати плацдарм у населеному пункті Дворічна, що знаходиться на північ від міста через річку Оскіл.

За словами Ківісельга, російська армія намагається розширити цей плацдарм, щоб зв'язати українські сили. Попри те, що угруповання в цьому районі невелике – близько 100 осіб, воно утримується вже тривалий час.

Полковник наголосив, що війна залишається війною на виснаження, і російські війська продовжують шукати можливості для прориву на різних ділянках фронту. Водночас українська армія активно контратакує, завдаючи ударів по критично важливих цілях у рф.