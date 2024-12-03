росія перекидає в Сирію найманців ПВК – ГУР

Ротацію росіян у Сирії зупинили.

росія на підмогу її військам у Сирії вирішила відправити найманців із так званих приватних військових компаній.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Очікується прибуття бойовиків із "Африканського корпусу".

Урядова сирійська армія та підрозділи росіян зазнають втрат і тікають з позицій без озброєння і техніки. Відступ має хаотичний характер, стверджують українські розвідники.

"До міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів – вочевидь, для потреб офіцерів зс рф, які намагаються привести до тями війська Башара Асада", – йдеться у повідомлені ГУР.

Планові ротації російських військ у Сирії призупинені.

Повстанські сили захопили Алеппо, ідуть бої в районі Хами, триває просування до Хомса.