росія перекидає в Сирію найманців ПВК – ГУР
03 грудня 2024, 11:55
Фото: "Радіо Свобода"
Ротацію росіян у Сирії зупинили.
росія на підмогу її військам у Сирії вирішила відправити найманців із так званих приватних військових компаній.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Очікується прибуття бойовиків із "Африканського корпусу".
Урядова сирійська армія та підрозділи росіян зазнають втрат і тікають з позицій без озброєння і техніки. Відступ має хаотичний характер, стверджують українські розвідники.
"До міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів – вочевидь, для потреб офіцерів зс рф, які намагаються привести до тями війська Башара Асада", – йдеться у повідомлені ГУР.
Планові ротації російських військ у Сирії призупинені.
Повстанські сили захопили Алеппо, ідуть бої в районі Хами, триває просування до Хомса.