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росія перекидає в Сирію найманців ПВК – ГУР

03 грудня 2024, 11:55
росія перекидає в Сирію найманців ПВК – ГУР
Фото: "Радіо Свобода"
Ротацію росіян у Сирії зупинили.
росія на підмогу її військам у Сирії вирішила відправити найманців із так званих приватних військових компаній.
 
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
 
Очікується прибуття бойовиків із "Африканського корпусу". 
 
Урядова сирійська армія та підрозділи росіян зазнають втрат і тікають з позицій без озброєння і техніки. Відступ має хаотичний характер, стверджують українські розвідники. 
 
"До міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів – вочевидь, для потреб офіцерів зс рф, які намагаються привести до тями війська Башара Асада", – йдеться у повідомлені ГУР. 
 
Планові ротації російських військ у Сирії призупинені. 
 
Повстанські сили захопили Алеппо, ідуть бої в районі Хами, триває просування до Хомса. 
Сиріянайманцівійна в Україніросія окупанти

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