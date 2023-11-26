росія перекидає в Україну стратегічні системи ППО з Калінінградської області – британська розвідка
росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну.
Про це повідомляє Міноборони Британії у X(Twitter).
За даними британської розвідки, росія вважає Калінінград одним із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків межує з державами-членами НАТО.
Тому переміщення систем С-400 з Калінінграда є важливим фактором.
"Той факт, що Міноборони росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей росії", - йдеться у зведенні.
Система С-400 вважається російським еквівалентом американського комплексу Patriot. Фактично це модернізована версія радянської С-300.