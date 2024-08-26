росія перекидає війська з України до Курська – ISW

росія також передислокувала підрозділи із лінії фронту на півночі Харківської області.

російське військове командування продовжує перекидати війська з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні до Курської області, щоб протистояти українському контрнаступу. Це підтверджується зустріччю путіна з вищим військовим керівництвом та доповідями командирів кількох бригад, які були перекинуті або, ймовірно, будуть перекинуті до Курської області.

Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Серед цих підрозділів:

- 810-та та 155-та морські піхотні бригади, ймовірно, перекинуті з півночі Харківської області.

- 11-та бригада ВДВ, ймовірно, перекинута з району Часів Яру.

- 56-й полк ПДВ перекинутий з району Роботине на заході Запорізької області.

- 51-й полк ПДВ, ймовірно, також перекинутий до Курської області, хоча прямих доказів цього поки що немає.

"Військове командування рф чинить опір оперативному тиску з метою передислокації сил з пріоритетної наступальної операції із захоплення Покровська в Донецькій області. Та, ймовірно, продовжить перекидати сили з менш пріоритетних наступальних операцій в інших частинах театру бойових дій для оборони в Курській області" – йдеться у звіті.

Ці передислокації свідчать про те, що російське командування змушене реагувати на український контрнаступ у Курській області, навіть якщо це означає послаблення інших ділянок фронту. ISW вважає, що росія продовжить перекидати сили з менш пріоритетних напрямків, щоб утримати оборону в Курській області, навіть якщо це негативно вплине на їхні наступальні операції, зокрема на спроби захопити Покровськ у Донецькій області.