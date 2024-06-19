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росія перекинула майже все військо з-під кордону Фінляндії в Україну

19 червня 2024, 15:09
росія перекинула майже все військо з-під кордону Фінляндії в Україну
Фото: korrespondent.net
Попри вступ Фінляндії в НАТО і погрози путіна військові бази рф поруч стоять майже порожні.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

"російські бази, включаючи особовий склад і техніку, які раніше зосереджувалися на кордоні з Фінляндією, були перекинуті в Україну", - пише видання. 

Фінська розвідка каже, що російське командування відвело від кордону до 80% військ. 

На супутникових знімках видно, що гарнізони і військові бази сухопутних військ рф поруч з фінським кордоном майже пусті. 

Так, на військовій базі росіян під Петрозаводськом в травні 2024 року, порівняно з червнем 2023 року – зникли десятки одиниць техніки і з’явився один новий ангар, якого не було раніше, а техніка стояла просто неба.

"Попри те, що навчання особового складу ЗС РФ усе ще проводять, його кількість варіюється залежно від ситуації. За нашими мірками це досить погана техніка, але за російськими мірками може бути ще придатна", — додають в розвідці.

Проте днями стало відомо, що натомість НАТО розмістить нове командування сухопутних військ у Фінляндії.

 

Фінляндіярозвідкакордон рф

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