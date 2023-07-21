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росія перекинула в Брянську область військових для проведення диверсій в Україні – ЦНС

21 липня 2023, 18:07
росія перекинула в Брянську область військових для проведення диверсій в Україні – ЦНС
Фото: hvylya.net
Йдеться про загін 24-ої окремої гвардійської бригади спеціального значення.

Окупанти перекинули новий загін росіян до Брянської області, для проведення диверсій на території України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Загін 24-ої окремої гвардійської бригади спеціального значення з Чити прибув до міста Стародуб Брянської області.

Зазначається, що він має змінити аналогічний загін 22-ої бригади рф.

У ЦНС повідомили, що завданням ворожих бойовиків є проведення диверсійних дій на території України, та протидія місцевим брянським партизанам.

Брянська область є прикордонною областю росії, яка межує одразу з двома областями України - із Сумською та Чернігівською. російська сторона часто тут влаштовує провокації на кордоні з Україною.

Білорусьдиверсантивійна в Україніросія окупанти

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