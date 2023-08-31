росія перемистіла з Курил ППО, танки та артилерію ближче до України
Про це пише Kyodo News, посилаючись на супутникові знімки MaxarTechnologies.
Систем ППО зникли з карт, це помітив військовий експерт Ю Коїдзумі з Токійського університету, який впевнений, що російські військові забрали з Курильських островів старі танки і артилерію.
"Зброя, яка зберігалися на військовому об'єкті на Сахаліні, відправиться на фронт в Україні", - сказав військовий експерт.
Стосовно ППО, то йдеться про комплекси С-300В4, які були розміщені в Касатській затоці і поблизу Південно-Курильська.
Рік тому на обох військових станціях були помічені численні транспортери з ракетами С-300В4, радарами та іншим обладнанням.
Коїдзумі вважає, що війська з Далекого Сходу також перекидають в Україну. За його словами, елітна морська піхотна бригада, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі островів Ітурупу та Кунашира загинули після мобілізації.