росія перемистіла з Курил ППО, танки та артилерію ближче до України

Війська рф забрали з Курильських островів зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони, які стояли там три роки і ймовірно перекинули їх для використання у війні.

Про це пише Kyodo News, посилаючись на супутникові знімки MaxarTechnologies.

Систем ППО зникли з карт, це помітив військовий експерт Ю Коїдзумі з Токійського університету, який впевнений, що російські військові забрали з Курильських островів старі танки і артилерію.

"Зброя, яка зберігалися на військовому об'єкті на Сахаліні, відправиться на фронт в Україні", - сказав військовий експерт.

Стосовно ППО, то йдеться про комплекси С-300В4, які були розміщені в Касатській затоці і поблизу Південно-Курильська.

Рік тому на обох військових станціях були помічені численні транспортери з ракетами С-300В4, радарами та іншим обладнанням.

Коїдзумі вважає, що війська з Далекого Сходу також перекидають в Україну. За його словами, елітна морська піхотна бригада, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі островів Ітурупу та Кунашира загинули після мобілізації.