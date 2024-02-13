Армія рф переважно замінює втрачені танки переобладнаними запчастинами.

Про це пише Reuters, посилаючись на дослідницький центр IISS.

"росія втратила понад 3000 танків в Україні – це еквівалент усього її довоєнного активного інвентарю. Проте вона має достатньо бронетехніки нижчої якості на складах для заміни", - заявили в провідному дослідницькому центрі.

Україна також зазнала значних втрат після вторгнення рф в лютому 2022 року, але поповнення західної армії дозволило їй зберегти запаси, підвищуючи якість, заявив Міжнародний інститут стратегічних досліджень.

Навіть після втрати такої кількості танків, порядка 1120 за минулий рік, росія все ще має приблизно вдвічі більше, ніж Україна, згідно з щорічним військовим балансом IISS.

Старший науковий співробітник Інституту з військового потенціалу Генрі Бойд, сказав, що росія була приблизно беззбитковою щодо замін. За його оцінками, за минулий рік вона поставила на озброєння ще порядка 1000-1500 танків.

Але з них, за його словами, щонайбільше 200 були нещодавно випущеними, хоча переважна більшість відремонтовані і старі моделями.

"москва змогла обміняти якість на кількість... шляхом вилучення тисяч старих танків зі сховищ зі швидкістю, яка інколи може досягати 90 танків на місяць", - йдеться у звіті.

Запаси, які є в росії, означають, що москва "потенційно може зазнати ще близько трьох років великих втрат і поповнювати резервуари зі запасів, навіть за нижчого технічного стандарту, незалежно від її здатності виробляти нове обладнання".

Майже два роки конфлікту Україна та її західні партнери стикаються з дуже важким вибором, йдеться у звіті.

Старший аналітик IISS з сухопутних війн Бен Баррі сказав, що Україна намагалася захистити деякі свої молодші війська - середній вік її солдатів піхоти, як повідомляється, близько 40 років, - але, можливо, це буде важко продовжувати робити.

"Вони навмисно захищали свою молодість, але сумнівно, наскільки вони зможуть це зробити в майбутньому, якщо вони збираються підтримувати свою фронтову силу", - додав він.

Україна, яка не змогла досягти прогресу в контрнаступі минулого року і щойно змінила свого популярного командувача Валерія Залужного, також має термінову потребу в новій артилерії і системах протиповітряної оборони, в той час як очікує на новий масштабний пакет допомоги від США, який був затриманий республіканцями.

"Західні уряди знову опиняються в такому становищі, коли вони повинні вирішити, чи надати Києву достатньо зброї, щоб завдати вирішального удару, а не просто так, щоб не програти", – заявив генеральний директор IISS Бастіан Гігеріх.

росія ж, зі свого боку, перевела економіку на воєнний лад і перевела оборонні заводи на цілодобове виробництво в три зміни.

"Це вражаюча цифра", - сказав сінгапурський оборонний аналітик Олександр Нейл, посилаючись на оцінку 3000 втрачених танків.

"Деякі з них могли бути старішими танками, тому одне з головних питань полягає в тому, скільки найдосконаліших танків у нього залишилося для будь-яких великих майбутніх наступальних дій", - сказав Нілл, допоміжний співробітник дослідницького центру Pacific Forum на Гаваях.

Враховуючи втрати, понесені обома сторонами, і виснажливий характер окопної війни, експерти IISS вважають, що нинішня безвихідь, швидше за все, збережеться.

"Жодна сторона не може здійснити широкомасштабну атаку, не зазнавши дуже значних втрат, і це, ймовірно, триватиме в осяжному майбутньому", - додав аналітик.