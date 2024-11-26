Журналістці, яка висвітлювала ситуацію в Курській області, загрожує ув'язнення.

У росії відкрили кримінальне провадження проти французької журналістки телеканалу France 24 Кетрін Норріс Трент, яка, за твердженням сторони звинувачення, незаконно перетнула кордон рф у Курській області. Їй загрожує заочний арешт та можливе покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років, якщо вона опиниться на російській території.

Телеканал France 24 нагадує про те, що ситуація з Кетрін Норріс Трент є черговим прикладом зростаючої напруженості між росією і західними ЗМІ, особливо в контексті висвітлення подій у прикордонних регіонах та на окупованих територіях. Російська сторона трактує дії журналістки як порушення закону, посилаючись на "незаконне перетинання кордону", тоді як міжнародне право та Женевські конвенції надають журналістам певні права на роботу у зонах конфлікту.

Як зазначає видання, журналістка працювала в рамках "вбудованого" репортажу разом із українськими силами, що дає їй захист згідно з міжнародним правом. Репортаж висвітлював наслідки бойових дій, включаючи зустріч із мирними жителями та документування руйнувань. Арешт чи переслідування журналістів за виконання їхніх професійних обов'язків порушує міжнародні норми. Цей випадок може посилити тиск на журналістів, які висвітлюють війну в Україні та прикордонні регіони, що ускладнить незалежне висвітлення подій.

росія раніше вже відкривала кримінальні справи проти представників інших західних ЗМІ, включаючи CNN, RAI та Deutsche Welle. Переслідування журналістів наголошує на ролі інформації як інструменту в конфліктах, де боротьба за інтерпретацію подій стає ключовою.