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ПОЛІТИКА

росія перейменовує нафтові танкери, що потрапили під санкції США – Bloomberg

30 квітня 2024, 13:54
росія перейменовує нафтові танкери, що потрапили під санкції США – Bloomberg
Фото: DW
"Совкомфлот" потрапив під санкції у лютому в рамках заходів США з нагоди другої річниці вторгнення росії до України.

російська державна компанія "Совкомфлот" перейменувала деякі зі своїх нафтових танкерів після санкцій з боку США.

Про це пише Bloomberg.

"Совкомфлот" потрапив під санкції у лютому в рамках заходів США з нагоди другої річниці вторгнення росії до України. Чотирнадцять його танкерів також були додані до списку поіменованих судів Міністерства фінансів США, внаслідок чого загальна кількість таких танкерів досягла 21.

Тепер судна перейменували, деякі отримали назви на честь російських міст, а також змінили свої прапори з габонських на російські. Bloomberg пише, що це дасть росії більшу впевненість у тому, як вона може їх використовувати.

"Хоча перейменування може здатися зухвалим, воно, тим не менш, зробить ці судна — і їхні асоціації з росією — більш відвертими", — вважають журналісти.

За даними агентства Bloomberg, щонайменше чотири танкери змінили свої назви й перейшли під російський прапор: NS Columbus став Kemerovo (номер ІМО 9312884), NS Bravo — Belgorod (9412359), NS Captain — Kaliningrad (9341067), а NS Creation — Krasnoyarsk.

На додаток до створення тіньового флоту для транспортування своєї нафти, перебуваючи під західними санкціями, росія значною мірою покладається на гігантський танкерний флот "Совкомфлоту". Компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких здатен перевозити близько 700 тисяч барелів нафти.

Танкери часто змінюють назви після того, як потрапляють під санкції, щоб дистанціюватися від списків у санкційних базах даних, хоча їх можна ідентифікувати за унікальними й незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації.

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