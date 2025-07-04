росія першою офіційно визнала режим талібів

Проте до недавнього часу цей режив вважався в рф терористичним.

Уряд рф офіційно визнав Ісламський Емірат Афганістан - державне утворення, кероване рухом "Талібан".

Про це йшлося в заяві Міністерства закордонних справ рф.

Заступник міністра закордонних справ рф Андрій Руденко прийняв копії вірчих грамот від нового афганського посла в москві Гуль Хасана.

Російський послов сказав, що рішення про визнання було ухвалено очільником кремля Володимиром путіним за пропозицією глави МЗС Сергія Лаврова.

Тобто росія стала першою країною в світі, що офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан, незважаючи на те, що рух "Талібан" до недавнього часу вважався в росії терористичним.

Перед цим у грудні 2024 року Держдума РФ ухвалила закон, що дозволяє виключити "Талібан" із відповідного списку, а 17 квітня 2025 року Верховний суд РФ офіційно скасував заборону на діяльність цього руху в країні.