росія під керівництвом путіна готує фізичні атаки на Захід – британські спецслужби

Кіст-Батлер зазначила, що москва "підживлює та надихає" хакерські угруповання, а "у деяких випадках, мабуть, координує фізичні атаки проти Заходу".

Попри кібернапади на країни Заходу Росія готується піти далі - здійснювати фізичні атаки.

Про це заявила очільниця Центру урядового зв'язку Британії Анна Кіст-Батлер, передає The Telegraph.

Агентство зв'язку "все більше стурбоване зростанням зв'язків між російськими спецслужбами та проксі-групами для здійснення кібератак, а також підозрами у фізичному спостереженні та диверсійних операціях".

Кіст-Батлер зазначила, що москва "підживлює та надихає" хакерські угруповання, а "у деяких випадках, мабуть, координує фізичні атаки проти Заходу".

Зокрема, нещодавно громадянину Британії висунули звинувачення у підпалі в Лондоні, і прокурори інкримінували йому роботу на групу Вагнера.

Виступаючи на конференції CyberUK, Кіст-Батлер заявила, що "путін не відмовився від своєї максималістської мети щодо підпорядкування населення України".

Вона додала, що підтримка Києва з боку Великобританії залишається "стійкою", а британські шпигуни продовжують зміцнювати кіберзахист країни.