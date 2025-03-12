Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія підніматиме градус не лише на Курському напрямку, можливі ядерні погрози – Зеленський

12 березня 2025, 16:09
росія підніматиме градус не лише на Курському напрямку, можливі ядерні погрози – Зеленський
Президент нагадав, що це тактика ворога перед будь-якою дипломатією.
Найближчим часом росія посилить інформаційний тиск може вдатися до чергових ядерних погроз.
 
Про це під час спілкування з журналістами сказав президент Володимир Зеленський.
 
Говорячи про російську інформацію про успіхи в Курській області, він сказав, що українські війська виконують свої завдання. 
 
За його словами, командування намагається зберегти якомога більше життів воїнів.
 
"Військове командування робить те, що повинно робити: зберігає максимум життів наших воїнів. Нам зрозуміло, що буде демонструвати російська сторона найближчі дні. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають градус у Курському напрямку. Залякування, я думаю, будуть різні. І ядерного характеру також", – сказав він.
 
Зеленський вважає це методичкою росії перед будь-яким форматом дипломатії.
 
"Треба реагувати на реальні загрози, а не тільки на інформаційні. Безумовно, люди повинні не бути в вакуумі інформаційному. Нашій розвідці, нашим військовим, міністерству оборони треба максимально швидко реагувати, спростовувати ту чи іншу інформацію, загрози або не загрози. Ми повинні з вами готуватись до сильного інформаційного тиску", – попередив президент. 

 

зеленськийвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Політика
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 березня 2025, 12:20
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Політика
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2025, 08:51
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Cуспільство
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2025, 12:34
росіяни мають певний успіх на Курщині. Тим часом їхня оборона посипалася в Торецьку – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни мають певний успіх на Курщині. Тим часом їхня оборона посипалася в Торецьку – Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 березня 2025, 09:04
Посібник з європейського реагування на альянс Трампа та путіна. Британія має визначитися, чи спроможна вона повернути колишню велич – Філліпс О'Брайен
Політика
Посібник з європейського реагування на альянс Трампа та путіна. Британія має визначитися, чи спроможна вона повернути колишню велич – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 березня 2025, 07:27
Том Купер рекомендує: Eutelsat проти Starlink. У військових є альтернатива
Технології
Том Купер рекомендує: Eutelsat проти Starlink. У військових є альтернатива
Переклад iPress – 10 березня 2025, 14:24
Штучний культ інвесторів. Коли лусне мильна бульбашка Маска – професор Гарварду Міхір А. Десаї
Бізнес & Фінанси
Штучний культ інвесторів. Коли лусне мильна бульбашка Маска – професор Гарварду Міхір А. Десаї
Переклад iPress – 10 березня 2025, 11:56
Тиждень, коли США почали вбивати українців. План Трампа нашкодити Україні та допомогти росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли США почали вбивати українців. План Трампа нашкодити Україні та допомогти росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 березня 2025, 07:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється