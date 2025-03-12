росія підніматиме градус не лише на Курському напрямку, можливі ядерні погрози – Зеленський

Президент нагадав, що це тактика ворога перед будь-якою дипломатією.

Найближчим часом росія посилить інформаційний тиск може вдатися до чергових ядерних погроз.

Про це під час спілкування з журналістами сказав президент Володимир Зеленський.

Говорячи про російську інформацію про успіхи в Курській області, він сказав, що українські війська виконують свої завдання.

За його словами, командування намагається зберегти якомога більше життів воїнів.

"Військове командування робить те, що повинно робити: зберігає максимум життів наших воїнів. Нам зрозуміло, що буде демонструвати російська сторона найближчі дні. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають градус у Курському напрямку. Залякування, я думаю, будуть різні. І ядерного характеру також", – сказав він.