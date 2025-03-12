росія підніматиме градус не лише на Курському напрямку, можливі ядерні погрози – Зеленський
12 березня 2025, 16:09
Президент нагадав, що це тактика ворога перед будь-якою дипломатією.
Найближчим часом росія посилить інформаційний тиск може вдатися до чергових ядерних погроз.
Про це під час спілкування з журналістами сказав президент Володимир Зеленський.
Говорячи про російську інформацію про успіхи в Курській області, він сказав, що українські війська виконують свої завдання.
За його словами, командування намагається зберегти якомога більше життів воїнів.
"Військове командування робить те, що повинно робити: зберігає максимум життів наших воїнів. Нам зрозуміло, що буде демонструвати російська сторона найближчі дні. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають градус у Курському напрямку. Залякування, я думаю, будуть різні. І ядерного характеру також", – сказав він.
Зеленський вважає це методичкою росії перед будь-яким форматом дипломатії.
"Треба реагувати на реальні загрози, а не тільки на інформаційні. Безумовно, люди повинні не бути в вакуумі інформаційному. Нашій розвідці, нашим військовим, міністерству оборони треба максимально швидко реагувати, спростовувати ту чи іншу інформацію, загрози або не загрози. Ми повинні з вами готуватись до сильного інформаційного тиску", – попередив президент.