росія підтвердила загибель генерала Завадського на війні в Україні

російський генерал-майор Володимир Завадський загинув на війні в Україні в кінці листопада.

Про це повідомив губернатор Воронезької області рф Олександр Гусєв.

"На бойовому посту у зоні проведення "спецоперації" загинув заступник командувача 14 армійського корпусу Північного флоту генерал-майор Володимир Завадський", - заявив Гусєв.

За його словами, до серпня 2021 року Завадський командував 4 гвардійською Кантемирівською танковою дивізією, з якою у Воронезькій області налагоджені давні добрі стосунки.

Інших деталей загибелі Завадського губернатор не розкрив.

Проте 29 листопада російські воєнкори писали, що з’явилася інформація про загибель генерала Завадського, який підірвався на міні в Херсонській області.

Завадський може стати сьомим російським генералом, який загинув на війні в Україні.