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росія планує чергові провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння – розвідка

19 липня 2023, 19:06
росія планує чергові провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння – розвідка
Фото: УНН
Найближчим часом російські окупанти, ймовірно, планують організацію чергової збройної провокації на території Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram-каналі.

"З цією метою "департамент військової контррозвідки" ФСБ поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки і оборони штурму ЗАЕС", – йдеться у дописі.

За інформацією ГУР, спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано "штурм" атомної станції, де мають взяти участь "штурмові групи" і неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України".

"Тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. За наявною інформацією, наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України", – кажуть в українській розвідці.

З моменту захоплення окупантами ЗАЕС 4 березня 2022 року неодноразово оприлюднювалася інформація щодо замінування території станції, декількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.

"Безвідповідальні дії рашистів неодноразово призводили до порушення норм ядерної безпеки та створення аварійних ситуацій на найбільшому в Європі ядерному об'єкті. Такі дії є очевидним актом ядерного тероризму. Україна неодноразово заявляла, що лише повернення ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ, а також створення навколо станції широкої демілітаризованої зони, здатне гарантувати безпечну експлуатацію атомної станції", – наголосили в ГУР.

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