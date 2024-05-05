росія планує диверсії по всій Європі, попереджають спецслужби

Агенти кремля готують вибухи, підпали та атаки на інфраструктуру.

Європейські спецслужби попередили уряди своїх країн про те, що росія планує диверсії по всьому континенту, оскільки взяла курс на тривале протистояння з Заходом.

Про це повідомляє FT.

рф уже почала активніше готувати таємні вибухи, підпали і пошкодження інфраструктури на європейській території, безпосередньо і через підставних осіб, не надто переймаючись тим, що це може призвести до жертв серед цивільного населення, кажуть представники розвідки.

Хоча агенти кремля мають давню історію подібних операцій - і в останні роки час від часу організовували диверсії в Європі, з'являються свідчення більш агресивних і скоординованих планів, згідно з оцінками трьох різних європейських країн.

Представники розвідки все частіше вказують на цю загрозу, намагаючись підвищити пильність.

"Ми оцінюємо ризик контрольованих державою актів диверсії як такий, що значно зріс", - заявив голова Федеральної служби захисту конституції Німеччини Томас Хальденванг.

За його словами, росія зараз почувається комфортно, проводячи операції на європейській землі "з високим потенціалом шкоди".

"Очевидний висновок полягає в тому, що відбулося реальне посилення російської активності", - каже науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлз.

У четвер, 2 травня, в НАТО оприлюднили заяву, в якій висловлювалося глибоке занепокоєння зростанням зловмисної діяльності з боку рф на території союзників.

Посилення побоювань щодо намірів росії завдати фізичної шкоди своїм супротивникам слідують за низкою звинувачень на адресу рф у кампаніях з дезінформації і хакерських атаках.

За кілька тижнів після повномасштабного вторгнення рф в Україну понад 600 російських розвідників, які працювали в Європі під дипломатичним прикриттям, були вислані, що завдало серйозної шкоди шпигунській мережі Кремля на континенті.

У нещодавній доповіді аналітики RUSI підкреслили зусилля, до яких вдалася росія, щоб відновити свою присутність у Європі, часто використовуючи довірених осіб. До них відносяться члени діаспори рф, а також організовані злочинні угруповання, з якими кремль має давні зв'язки.

Відбувся також ключовий стратегічний зсув: так звані "комітети особливого впливу" координують розвідувальні операції в інтересах кремля по країнах, об'єднуючи розрізнені зусилля спецслужб та інших кремлівських гравців, які раніше працювали окремо.

У зв'язку з активізацією російських операцій служби безпеки перебувають у стані підвищеної готовності до загроз.

Попередження про посилення загрози з боку рф з'явилися після низки інцидентів за участю агентів кремля. Зокрема, на так давно в Баварії заарештували двох осіб за підозрою в підготовці нападу на військові та логістичні об'єкти в країні.

Наприкінці квітня у Великій Британії двом чоловікам було пред'явлено звинувачення в організації пожежі на складі, де зберігалися вантажі з гуманітарною допомогою для України. Британська прокуратура звинувачує їх у роботі на російський уряд.

Тим часом у Швеції служби безпеки розслідують серію нещодавніх залізничних аварій, які можуть бути актами диверсії.