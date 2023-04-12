росія планує евакуацію співробітників "росатома" із Запорізької АЕС

За даними Центру національного опору, колаборантів та працівників компанії "росатом" попередили, що вони та їхні родичі мають бути готові залишити ЗАЕС за першим сигналом

російські окупанти готують план евакуації співробітників компанії "росатом", які перебувають на території Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Працівників російської компанії попередили про можливу примусову евакуацію найближчим часом.

"Коллаборантів та звезених росіянами працівників "росатому" на станцію попередили, що незабаром може початися примусова евакуація, і тому вони повинні надати список родичів і бути готовими виїхати за першим сигналом", — йдеться в повідомленні.

У публікації також нагадали, що в Енергодарі російські загарбники викрадають працівників ЗАЕС, щоб провести "профілактичні бесіди" з метою схилити їх до прийняття громадянства рф.

Таким чином противник намагається створити "кишенькову" профспілку, до якої мають приєднатися всі співробітники атомної станції, а для вступу до неї у всіх працівників мають бути російські паспорти.