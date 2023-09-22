росія планує масштабне збільшення військових витрат наступного року – Bloomberg

Оборонний бюджет рф має сягнути 6% ВВП країни.

росія планує у 2024 році збільшити витрати на оборонний сектор до 6% внутрішнього валового продукту супроти 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на проєкт бюджету рф на наступний рік.

При цьому видання зазначає, що більшість цих витрат буде засекреченою, оскільки кремль намагається приховати свої реальні витрати на війну в Україні.

"Динаміка військового бюджету росії свідчить про зміну пріоритетів уряду на тлі бойових дій, які спричиняють значні фінансові втрати, кінця яких не видно. Планується, що наступного року витрати на оборону перевищать соціальні витрати пори те, що кремль готується до президентських виборів у березні, а економіка перебуває під тиском безпрецедентних міжнародних санкцій", - зазначає видання.

Згідно з проектом пропозицій, які російський уряд обговорить у п’ятницю, витрати на оборону зростуть до 10,8 трильйона рублів (112 мільярдів доларів) у 2024 році з 6,4 трильйона рублів цього року. Прогнозований оборонний бюджет буде втричі більший порівняно з 3,6 трильйонами рублів у 2021 році перед повномасштабним вторгненням в Україну у лютому 2022 року.

Секретні витрати зростуть до 11,1 трлн рублів з 6,5 трлн у 2023 році. Це становитиме 30% загальних бюджетних витрат, подвоївши таємну частку з 14,9% у 2021 році.

Водночас витрати на соціальну політику росії в 2024 році заплановані на рівні 7,5 трлн рублів проти 6,5 трлн в 2023 році.

Попри зростання витрат на війну та вплив санкцій, уряд рф прогнозує надходження до бюджету в розмірі понад 35 трильйонів рублів, що на 22% більше, ніж у 2023 році, а дефіцит, за їхніми планами, скоротиться вдвічі до 0,9% ВВП у 2024 році з 1,8% цього року.

Також очікується, що доходи від нафти і газу зростуть майже на чверть наступного року до 11,5 трильйонів рублів у 2024 році.