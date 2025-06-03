росія планує масштабний удар по Україні – NYT
03 червня 2025, 10:05
Фото: з вільного доступу
москва може відновити удари безпілотників по цивільних об'єктах або завдати удару по енергосистемі.
росія готує серйозний удар у відповідь по Україні після масштабної атаки дронів по російських авіабазах.
Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників США.
"Американська розвідка поки що не визначила, які саме удари росія завдасть, але офіційні особи вважають, що москва може відновити удари дронів по цивільних об'єктах, завдати удару по енергосистемі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності", - зазначає видання.
За попередніми підрахунками представників американських і європейських служб безпеки, близько 20 російських стратегічних літаків могло бути знищено або серйозно пошкоджено, що завдало серйозного удару по можливостях росії з нанесення дальніх ударів.
Зокрема, наголошується, що втрати росії включають шість стратегічних бомбардувальників Ту-95 і чотири Ту-22М, а також бойові літаки А-50, які використовуються для виявлення засобів ППО і керованих ракет.
Атака завдала шкоди цінним стратегічним можливостям москви. Але не менш важливим є те, що вона продемонструвала здатність України наносити удари практично по будь-якій точці росії та знищувати бойові літаки вартістю 100 мільйонів доларів і більше за допомогою безпілотників із цінниками всього в 600 доларів, зазначають у Міноборони США.
Водночас один з американських чиновників зазначив, що ще рано оцінювати повний ефект української операції на стратегічні бомбардувальники росії, почасти тому, що росіяни, можливо, зможуть відремонтувати деякі з цільових літаків.