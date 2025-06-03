Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія планує масштабний удар по Україні – NYT

03 червня 2025, 10:05
росія планує масштабний удар по Україні – NYT
Фото: з вільного доступу
москва може відновити удари безпілотників по цивільних об'єктах або завдати удару по енергосистемі.
росія готує серйозний удар у відповідь по Україні після масштабної атаки дронів по російських авіабазах.
 
Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників США.
 
"Американська розвідка поки що не визначила, які саме удари росія завдасть, але офіційні особи вважають, що москва може відновити удари дронів по цивільних об'єктах, завдати удару по енергосистемі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності", - зазначає видання.
 
За попередніми підрахунками представників американських і європейських служб безпеки, близько 20 російських стратегічних літаків могло бути знищено або серйозно пошкоджено, що завдало серйозного удару по можливостях росії з нанесення дальніх ударів.
 
Зокрема, наголошується, що втрати росії включають шість стратегічних бомбардувальників Ту-95 і чотири Ту-22М, а також бойові літаки А-50, які використовуються для виявлення засобів ППО і керованих ракет.
 
Атака завдала шкоди цінним стратегічним можливостям москви. Але не менш важливим є те, що вона продемонструвала здатність України наносити удари практично по будь-якій точці росії та знищувати бойові літаки вартістю 100 мільйонів доларів і більше за допомогою безпілотників із цінниками всього в 600 доларів, зазначають у Міноборони США.
 
Водночас один з американських чиновників зазначив, що ще рано оцінювати повний ефект української операції на стратегічні бомбардувальники росії, почасти тому, що росіяни, можливо, зможуть відремонтувати деякі з цільових літаків.

 

ракетавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 13:03
Операція
Cуспільство
Операція "Павутина" та її вплив на пподальший перебіг війни. Видовищно, але… – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 00:23
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
Політика
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
02 червня 2025, 16:34
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію
Cуспільство
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію "Павутина"
Переклад iPress – 02 червня 2025, 12:34
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 червня 2025, 04:39
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Політика
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 травня 2025, 16:01
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Політика
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Переклад iPress – 30 травня 2025, 11:59
Німеччина може не надати ракети Taurus. Але інвестуватиме у виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні – Фабіан Гоффманн
Політика
Німеччина може не надати ракети Taurus. Але інвестуватиме у виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 29 травня 2025, 23:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється