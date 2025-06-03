росія планує масштабний удар по Україні – NYT

москва може відновити удари безпілотників по цивільних об'єктах або завдати удару по енергосистемі.

росія готує серйозний удар у відповідь по Україні після масштабної атаки дронів по російських авіабазах.

Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників США.

"Американська розвідка поки що не визначила, які саме удари росія завдасть, але офіційні особи вважають, що москва може відновити удари дронів по цивільних об'єктах, завдати удару по енергосистемі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності", - зазначає видання.

За попередніми підрахунками представників американських і європейських служб безпеки, близько 20 російських стратегічних літаків могло бути знищено або серйозно пошкоджено, що завдало серйозного удару по можливостях росії з нанесення дальніх ударів.