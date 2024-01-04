росія планує оснащувати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами

рф у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

Джерела Центру національного спротиву надали документи Дубненського машинобудівного заводу, на якому окупанти виготовляють озброєння, аби здійснити обстріли цивільної інфраструктури України.

Про це повідомили у центрі національного спротиву.

"Центр національного спротиву отримав докази щодо намірів окупантів обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами. Небайдужі надали ЦНС документи Дубненського машинобудівного заводу на якому окупанти виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України", — йдеться у повідомленні підпілля.

У документі зазначається, що Міністерство нападу рф у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

За інформацією Центру нацспротиву, випадки застосування росіянами відповідних ракет наразі не зафіксовані.

"Закликаємо українців оперативно реагувати на тривогу, адже ворог нехтує міжнародним правом та готовий застосувати більш смертоносну зброю проти цивільного населення", — наголошують у національному спротиві.