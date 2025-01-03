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росія планує перекинути частину військової техніки з Сирії в Лівію

03 січня 2025, 13:52
росія планує перекинути частину військової техніки з Сирії в Лівію
Фото:ria.ru
Для цього використають частину кораблів флоту рф.

росіяни планують перемістити на суднах, які прибудуть до сирійського міста Тартус, частину військової техніки та озброєнь до Африки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська розвідки пише, що на військово-морській базі у Тартусі росіяни очікують на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння, а на території бази перебувають найманці підконтрольного Міністерству оборони рф "африканського корпусу".

В неділю в сирійський порт планують прибути російські великі десантні кораблі "Иван Грен" і "Александр Отраковский", а ще судно Sparta. 

Наразі вони перебувають на переході до Тартуса в акваторії Середземного моря.

На борту судна "Александр Отраковский" знаходиться начальник штабу 121-ї бригади десантних кораблів флоту рф капітан 1-го рангу Юрій Давітян.

Вже наступного тижня в Тартус планують зайти ще два російські судна - універсальне вантажне судно Sparta II і танкер "Иван Скобелев", але поки що вони перетинають Гібралтарську протоку.

ГУР інформає, що вантажні кораблі Sparta і Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь з Сіриї до Лівії.

Ще один військовий корабель рф зі складу оперативного з’єднання Військово-морських сил РФ у Середземному морі - фрегат “Адмирал Головко” - планує здійснити дозаправку.

Також в ГУР поінформували, що на одному з аеродромів у Володимирській області РФ розвантажили, ймовірно, вивезені із Сирії бронетранспортери.

 
РосіяСиріярозвідка

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