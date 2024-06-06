росія планує почати військові навчання в Карибському морі

Російські навчання триватимуть впродовж літа і завершаться всесвітніми військово-морськими навчаннями восени.

Сполучені Штати очікують, що росія почне повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні найближчими тижнями.

Про це заявив неназваний американський чиновник, пише CBS News.

Навчання за участю російських військових кораблів і дальніх бомбардувальників стануть першими одночасними повітряними і військово-морськими маневрами, які росія проводить у Карибському басейні з 2019 року. США інтерпретують їх як відповідь на американську підтримку України та активізацію навчань США з союзниками по НАТО.

Однак, за словами чиновника, навчання були заплановані вже давно, і малоймовірно, що вони є відповіддю на нещодавнє часткове зняття президентом США Джо Байденом заборони на використання Україною наданої Вашингтоном зброї проти цілей на території росії.

За словами чиновника, російські навчання не розглядаються як пряма загроза для США. Очікується, що російські кораблі здійснять заходи на Кубу і, можливо, до Венесуели, а навчання триватимуть протягом літа і завершаться всесвітніми військово-морськими навчаннями восени.